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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için kritik karar

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine deplasman taraftarı alınmayacak.

AA5 Ocak 2023 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için kritik karar
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İl Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Galatasaray taraftarlarının tribündeki yerini alamayacağı derbi mücadelede, deplasman taraftarlarının yer aldığı tribünde de Fenerbahçe taraftarları yer alacak.

Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, misafir takım koltuklarının Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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"Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.

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Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.

Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.

Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir."

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