Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden özel notlar

Nefesler tutuldu, Cumhuriyet'in 100. yılını derbi finaliyle geride bırakıyoruz. Türk futbolunun en önemli gecelerinden biri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanacak. Ezeli rakipler G.Saray ile F.Bahçe Süper Kupa'da kozlarını 25 bin kişilik kapasiteye sahip olan Al-Awwal Park'ta paylaşacak. Kazanan da kaybeden de önemli bir gelirin sahibi olacak. Süper Kupa'yı kazanan takım 65 milyon TL, ikinci olan ekip ise 43 milyon TL'yi kasasına koyacak. İki takımın ulaşım ve konaklama ücretleri de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından karşılandı...

SÜPER ŞÖLEN VAR

TFF, Süper Kupa'nın görkemli bir hale gelmesi titiz bir çalışma yaptı. Maç önü Cumhuriyet'in ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılı için özel bir tören gerçekleşecek. Dev müsabakanın seremonisinde 100 kişilik bir ekip yer alacak. Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve kulüp armaları yer olacak. Ünlü rap sanatçısı Norm Ender, '100. Yıl Marşı'nı okuyacak. DJ Faruk Sabancı performans sergileyecek. Ses ve ışık gösterileri de Süper Kupa'ya bir hava katacak.

EFSANELER TRİBÜNDE

Montella, Mancini, Lucescu, Mondragon, Kuyt, Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Mehmet Topal derbiyi tribünlerden takip edecek. Süper Kupa maçı için şu ana kadar 20 bin bilet satılmış durumda. Maç saatine kadar tüm biletlerin satılması bekleniyor. TFF, pazartesi günü final biletlerinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladıktan sonra talep arttı. En ucuz bilet 963, en pahalı bilet ise 140 bin lira olarak belirlendi. Arap futbolseverlerin de karşılaşmaya ilgi gösterdiği ifade edildi.