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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

AA05 Şubat 2021 Cuma 20:11 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 20:11
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

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