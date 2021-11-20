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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde Berke Özer de yapılan antrenmana katıldı.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 20:48 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:48
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın akşam deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekibin bu akşamki antrenmanını başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki de takip etti.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Fenerbahçe'de Berke Özer, Galatasaray derbisi öncesinde yapılan son antrenmana katıldı.

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