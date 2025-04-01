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Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA1 Nisan 2025 Salı 15:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazır!
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile sahasında oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45'te Galatasaray'ı konuk edecek.

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