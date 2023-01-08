Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.

Derbi öncesi ünlü oyuncudan büyük gaf Galatasaray'ın 11'i ifşa oldu Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada