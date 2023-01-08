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Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

Fenerbahçe'nin bugün sahasında oynayacağı Galatasaray derbi maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Ulusoy oldu.

IHA8 Ocak 2023 Pazar 12:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak.

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Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.

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