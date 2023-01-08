<p>Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında <b>Fenerbahçe</b>, <b>Galatasaray</b>'ı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapacak. </p><img src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/01/08/galatasarayin-11i-ifsa-ol-850_2-43.jpg'/>Derbi öncesi ünlü oyuncudan büyük gaf Galatasaray'ın 11'i ifşa olduMaçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada <b>VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a AVAR'da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik edecek.</b>