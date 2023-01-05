Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri satışta! İşte bilet fiyatları

İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarının yer almayacağı karşılaşmada, deplasman tribünü biletleri de Fenerbahçe taraftarları için satışa sunulacak.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, bugün Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeleri için satışa çıkarılan biletlerin, yarın da Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışa sunulacağı bildirildi.



Biletlerin genel satış ise 7 Ocak Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL

Maraton Alt E Blok: 2500 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL



