Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.
Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi
13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi
20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam