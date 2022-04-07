İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7483
  • EURO
    16,0896
  • ALTIN
    913.928
  • BIST100
    2341.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
Spor

Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

7 Nisan 2022 Perşembe 12:07 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 12:17
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak.

Süper Lig'de 32. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi

13.30 V. Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İ. H. Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - A. Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 D. G. Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi

20.30 F. T. Antalyaspor - A. Hatayspor: Kadir Sağlam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.