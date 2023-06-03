Sezon boyuncu şampiyonluk için Fenerbahçe ile mücadele eden Galatasaray ezeli rakibi ile transferde karşı karşıya.

İki büyük kulüp bu kez Stefan De Vrij'in transferi için mücadele ediyor.

Birçok talibi olan Victor Nelsson'un Transfer olması ihtimaline karşın alternatif isimler üzerine çalışan Galatasaray yönetimi, beş sezondur oynadığı Serie A ekibi Inter'le sözleşmesi temmuz başında sona erecek olan Stefan De Vrij'le temasa geçti.

ÇOK SAYIDA TALİBİ VAR

31 yaşındaki Hollandalı futbolcunun menajeri perşembe günü sabah özel uçakla İstanbul'a gelerek hem G.Saray hem de F.Bahçe yöneticileri ile görüştü.

Her iki kulübün yönetimleri tekliflerini sunarak beklemeye başladı.

Serbest olduğu için çok sayıda talibi olan De Vrij'in tüm teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği belirtildi.

De Vrij bu sezon İtalyan ekibinde 26 maçta 1 gol attı.