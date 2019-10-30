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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş genç yıldız Berat Ayberk Özdemir'in peşinde

Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir yeteneğiyle hem Türkiye hem de Avrupa devlerinin radarına girdi. Genç futbolcuyu Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin izlediği öğrenilirken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklif yapmak için kısa sürede harekete geçeceği kaydedildi.

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Bu sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 9 haftada altığı 1 galibiyetle sadece 6 puan toplayabilen Gençlerbirliği'nin genç yıldızı Berat Ayberk Özdemir yeteneğiyle büyük kulüplerin dikkatini çekti!

Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki genç futbolcunun Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın radarında olduğu, Avrupa'dan da birçok kulübün takibinde olduğu öğrenildi!

Gençlerbirliği altyapısına 8 yaşında dahil olan ve bütün kategorilerde görev yaptıktan sonra A takıma yükselen Berat, geçen sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performansla, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e dönmesinde başrolü oynayanlardan biri olmuştu.

Genç futbolcunun Southampton başta olmak üzere İngiltere, İtalya ve Almanya'dan da ekiplerin de radarına girdiği belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Berat'ı hem genç milli takımlarda hem de Gençlerbirliği'nde uzun süredir takip eden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gözlemcilerinin raporlarının olumlu olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklif için Gençlerbirliği'nin kapısının çalmaya hazırlandıkları öğrenildi.

(Habertürk)

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