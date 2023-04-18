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Spor

Fenerbahçe-Galatasaray yarı final serisi başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, 18 Nisan Salı günü Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak.

AA18 Nisan 2023 Salı 10:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Galatasaray yarı final serisi başlıyor
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, 18 Nisan Salı günü Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Sportstv'den canlı yayınlanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Ligi finalinde hafta sonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise normal sezonu 3. sırada tamamlarken, FIBA Avrupa Kupası'nda finalde Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e iki maçta da yenilerek 2. oldu.

İki ekibin bu sezon ligde oynadığı iki mücadeleyi de Fenerbahçe Alagöz Holding kazandı. Ligin ilk yarısında rakibini sahasında 80-72 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda deplasmanda oynadığı maçtan da 80-62 galip ayrıldı.

Seride iki galibiyete ulaşan ekip, finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi olacak.

Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

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