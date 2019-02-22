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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Kaan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Fenerbahçe Bucaspor U16 takımında forma giyen Kaan Öztürk'ü renklerine kattı.

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor'un U16 Takımı'nda forma giyen orta saha Kaan Öztürk'ü Fenerbahçe'ye gönderdiği öğrenildi.

Galatasaray, Aknisarspor ve Antalyaspor'un da peşinde olduğu iddia edilen Kaan için ne kadar bonservis bedeli alacağı açıklanmadı. Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Kaan, genç milli takımlarımızda da sürekli forma giydi.

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