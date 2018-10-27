Fenerbahçe, Gaziantep Basketbol deplasmanında zorlanmadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaştı.

Sarı-Lacivertli takım, karşılaşmada rakibini 67-55'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, dört maçta dört galibiyete ulaşarak puanını 8 yaparken, Gaziantep Basketbol ise ikinci mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Ahmet Düverioğlu attığı 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynarken, Gaziantep temsilcisinde ise Marko Tomas, 14 sayı ile takımının etkili ismi oldu.