Fenerbahçe Gaziantep FK karşısında ilkin peşinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. İşte maç öncesi öne çıkan istatistikler...

FENERBAHÇE BİR İLK PEŞİNDE

Gaziantep FK ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, en üst ligde kırmızı-siyahlıları üst üste beş kez mağlup eden ilk takım olmak istiyor (hükmen sonuçlar hariç).

KADIKÖY YARAMIYOR

Gaziantep FK'nın Süper Lig'de deplasmanda puan alamadığı takımlar arasında Fenerbahçe'den (4 maç) daha fazla konuk olduğu tek rakibi Trabzonspor (5 maç; hükmen sonuçlar hariç).

TEK YENİLGİ G.SARAY'A

Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının altısını gol yemeden kazanan Fenerbahçe, kalesini gole kapatamadığı tek karşılaşmada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak bu süreçteki tek yenilgisini aldı.

SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAZANDI

Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Gaziantep FK (1M), bu süreçte 9 puan topladı ve sezonun ilk sekiz haftasında biriktirdiği miktarı geride bıraktı (1G 3B 4M).

JOSE İLE EN UZUN SERİ

Süper Lig'deki son dört maçını kazanan Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetimindeki en uzun serisini yakaladı. Portekizli çalıştırıcı, üst üste beş lig galibiyeti aldığı son süreci Şubat-Nisan 2018 arasında Manchester United'ın başında yaşadı.

SELÇUK İNAN'DAN BÜYÜK FARK

Selçuk İnan yönetiminde İstanbul takımlarıyla oynadığı sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Gaziantep FK (1B 2M), daha önceki 25 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (4G 6B 15M; hükmen sonuçlar hariç).

OĞUZ AYDIN'DAN REKOR

Oğuz Aydın, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11 çıktığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu (vs Kayserispor).

DUSAN TADIC'İN HEDEFİ

Süper Lig'deki son iki maçında birer gol atan Dusan Tadic, Fenerbahçe kariyerinde üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

F.BAHÇE'YE KARŞI MAXİM

Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu ilk dört maçta beş golde pay sahibi olan Alexandru Maxim (4 gol & 1 asist), daha sonraki dört karşılaşmada gol katkısında bulunamadı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Bu sezon çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçında üç isabetli şut çekebilen ve bir gol atan Deian Sorescu, daha sonraki dört karşılaşmada bulduğu birer isabetin tamamını gole çevirdi. En üst ligde Gaziantep FK formasıyla üst üste 5+ karşılaşmada gol sevinci yaşayan tek yabancı oyuncu Alexandru Maxim (Aralık 2020-Ocak 2021 arasında 6 maç).