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Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA12 Aralık 2021 Pazar 19:24 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 19:24
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Gaziantep'e giderek kampa girecek.

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