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Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

IHA1 Aralık 2024 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Bireysel çalışmalarla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktaladı.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

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