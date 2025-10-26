İSTANBUL 22°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2025 Pazar / 5 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!
Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA26 Ekim 2025 Pazar 15:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır!
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktik ve bireysel uygulamalarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.