İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7891
  • EURO
    20,2012
  • ALTIN
    1137.05
  • BIST100
    4877.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 11:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının taktiğini çalıştı
ABONE OL

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

Antrenmana, takımdan ayrı bireysel çalışan Joao Pedro ile son idmandan darbeye bağlı ağrısı bulunan Nazım Sangare katılmadı.

Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.