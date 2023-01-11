İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7787
  • EURO
    20,1857
  • ALTIN
    1137.77
  • BIST100
    4880.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Gaziantep mesaisini sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Gaziantep mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Gaziantep mesaisini sürdürdü
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pasla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Lig'de son haftalarda kötü bir form grafiği çizen Fenerbahçe çıkış yapmak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.