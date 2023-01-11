Fenerbahçe, Gaziantep mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Sahada gerçekleştirilen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından pasla süren idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Lig'de son haftalarda kötü bir form grafiği çizen Fenerbahçe çıkış yapmak istiyor.