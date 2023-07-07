İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarının ilk ayağını tamamladı
Spor

Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarının ilk ayağını tamamladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı ilk etap çalışmalarını tamamladı.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 23:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe gelecek sezon hazırlıklarının ilk ayağını tamamladı
ABONE OL

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptığı ilk etap çalışmalarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, günü çift antrenmanla geçirdi. Fenerbahçe, Rusya'da düzenlenecek turnuva öncesinde hazırlıklarının İstanbul etabını sonlandırdı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçlarla bitti.

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz'da St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere yarın Rusya'ya gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.