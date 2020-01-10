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Spor

Fenerbahçe, 21 yaşındaki forvet Mergim Berisha'nin transferinde son aşamaya geldi

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'nin ardından bir Kosovalı golcü daha alacağı iddia edildi. Bu ismin ise Salzburg forması giyen Mergim Berisha olduğu belirtildi.

10.01.2020  13:34 - Güncelleme: 10.01.2020  13:36

Fenerbahçe'yle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor... Bunlardan birisi de Avusturya'dan geldi... Sarı-lacivertlilerin iki gün önce Altach'la kiralık anlaşması feshederek Salzburg'a dönen Mergim Berisha için görüşmelerde son aşamaya geldiği iddia edildi.

Avusturya basını 21 yaşındaki oyuncunun 2019 Ocak ayında Altach'a 1.5 yıllığına kiralandığını ama 6 Ocak 2020'de sözleşmesinin sürpriz şekilde feshedilmesinin arkasında Fenerbahçe'nin Salzburg'a yaptığı ikna edici teklifin olduğunu yazdı.

Altach formasıyla 17 maçta 7 gol ve 5 asist yapan 21 yaşındaki Kosova asıllı Alman golcünün menajerinin şu anda görüşmeler için İstanbul'da olduğu çok büyük bir engel çıkmazsa Berisha'nın, Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddia etti.

(Fotomaç)

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