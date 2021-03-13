Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

DHA 13 Mart 2021 Cumartesi 20:26 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 20:26

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sarı-lacivertliler antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş, günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine ise devam edildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği maçı için kampa girdi.