İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2982
  • EURO
    8,611
  • ALTIN
    456.145
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Gentian Selmani için Menemenspor'un kapısını çaldı
Spor

Fenerbahçe Gentian Selmani için Menemenspor'un kapısını çaldı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Harun Tekin'den sonra Altay Bayındır ile rekabete girebilecek, alternatif isim aranıyordu. Sarı-laciverliler aradığı ismi Menemenspor'da buldu. Arnavut kaleci Gentian Selmani'nin kulübü ile görüşmeler başladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:04
ABONE OL

Transferde en hareketli takımlardan biri olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a alternatif aranırken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı. İlk teması yapan Fenerbahçe'nin, teknik heyetin son kararına göre hamle yapacağı kaydedildi.

Selmani geçen sezon Menemenspor'da 32 lig maçında görev yaptı ve 7 maçta kalecini gole kapatırken, 43 gol yedi. Genç kaleci aynı zamanda Arnavutluk U21 takımında da 14 kez oynadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.