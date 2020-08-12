12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:04 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 19:04

Transferde en hareketli takımlardan biri olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a alternatif aranırken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, TFF 1.Lig ekibi Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani için kulübüyle görüşmelere başladı. İlk teması yapan Fenerbahçe'nin, teknik heyetin son kararına göre hamle yapacağı kaydedildi.

Selmani geçen sezon Menemenspor'da 32 lig maçında görev yaptı ve 7 maçta kalecini gole kapatırken, 43 gol yedi. Genç kaleci aynı zamanda Arnavutluk U21 takımında da 14 kez oynadı.