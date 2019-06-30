Fenerbahçe, George Puscas'ın peşine düştü
F.BAHÇE’DE transfer çalışmaları devam ederken Max Kruse’nin ardından forvet hattına en az 1 takivye daha yapılması planlanıyor.
Sarı-Lacivertliler’in bu doğrultuda ilgilendiği golcülerden birinin de George Puscas olduğu öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Palermo’nun ifl as etme durumunda, oyuncular serbest kalabilir.
Akşam
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