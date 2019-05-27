Transfer sezonun ilk bombası Fenerbahçe'den geldi! Sarı-lacivertliler, Roma'nın golcüsü Edin Dzeko'yu transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdi. 33 yaşındaki Boşnak oyuncu, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeler yapıyor. Dzeko'nun nihai kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

2007'de Teplice'den Wolfsburg'a transfer olan Dzeko, Almanya'da fırtınalar estirdi. 2011'de Premier Lig devi Manchester City, Boşnak oyuncuyu 37 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Dzeko, 2015-2016 sezonu başında Roma'ya kiralandı. İtalyan ekibi, sezon sonunda oyuncunu bonservisini 11 milyon euro karşılığında aldı.

Dzeko'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

(Haberturk)