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Spor

Fenerbahçe golcüsünü buldu! Sardar Azmoun...

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertlilerin Zenit'in forveti Sardar Azmoun'un gündemine aldığı ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İranlı golcüyü devre arasında makul bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Takvim14 Kasım 2021 Pazar 09:34 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 09:34
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Fenerbahçe önemli bir fırsat transferi için kolları sıvadı. Sarı- Lacivertli yönetim Rusya'da Zenit forması giyen İranlı golcü Sardar Azmoun için harekete geçmeye hazırlanıyor.

SIRA PAZARLIKTA

2022 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki Sardar Azmoun için Fener yönetimi sezon sonunu beklemeyip Zenit ile masaya oturacak. Eğer Rus kulübü 2-3 milyon euro civarındaki bir bedeli kabul ederse Sardar Azmoun sezon sonunu beklemeden çubuklu formayı giymiş olacak. Sardar Azmoun'un teknik direktör Pereira'nın da daha önceden onay verdiği bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE AŞIĞI

Sarı Lacivertli takım 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile karşı karşıya gelmişti. Rusya'daki maçta F.Bahçe 3-1 yenilmiş ve Rus ekibinin 3 golünden 2'sini Sardar kaydetmişti. Sardar yaz aylarında da Fener'in gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti. İranlı golcünün Türkiye'ye gelmeyi çok istemesi Fener'in işini kolaylaştıracak.

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