31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,768
  • 6,5594
  • 260.545
  • 95.576
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe golcüsünü İngiltere'de buldu: Daniel Sturridge

Liverpool’la yollarını ayıran Daniel Sturridge’le yapılan ilk görüşmede İngiliz yıldızın menajeri, kapıyı senelik 4 milyon Euro’dan açtı. Fenerbahçe 3 milyon Euro’da ısrarcı olurken, pazarlıkların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önümüzdeki sezon süper lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Max Kruse ve Kolarov transferlerinde mutlu sona ulaşmaya çalışırken, başka yıldızlar için de temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge oldu. Bonservisi elinde olan Sturridge için ilk temas, oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmeyle başladı. Yapılan ilk görüşmede ingiliz yıldızın, kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon euro’yu (26.3 milyon TL) istediği bildirildi. sarı-lacivertliler’in ise 3 yıl üzerinden senelik 3 milyon euro’da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Celtic ve Glasgow Rangers da talip

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebildiği için önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın tam da ihtiyacı olacak tarzda bir futbolcu olan sturridge için pazarlıkların tüm hızıyla devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada daha önce Liverpool’da oynayan ve şimdi Glasgow rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra Celtic’in de tecrübeli oyuncuyu istediği ifade edildi. ancak bu iki takımın da mali olarak 3 milyon euro (19.7 milyon TL) barajına çıkamayacağı tahmin ediliyor.

(Fanatik)

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Suriye'de teröristlerle çatışma: 1 askerimiz şehit oldu

Türkiye ayağa kalkmıştı... İstenen cezalar belli oldu

Türkiye ayağa kalkmıştı... İstenen cezalar belli oldu

Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

Kaçak topladı, 60 bin 163 lira ceza kesildi

Ozan Kabak tercihini yaptı

Ozan Kabak tercihini yaptı

Dünya merak ediyordu... İran resmen duyurdu

Dünya merak ediyordu... İran resmen duyurdu

Yakalanan terörist anlattı! PKK'da 'İHA-SİHA' korkusu

Yakalanan terörist anlattı! PKK'da 'İHA-SİHA' korkusu

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Kan donduran görüntü! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

Kan donduran görüntü! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

Emekliye-memura en az yüzde 5.5 zam! Tabloya bak maaşını öğren

Emekliye-memura en az yüzde 5.5 zam! Tabloya bak maaşını öğren

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

3. Dünya Savaşı senaryoları bölgesi! İşte Asya'nın orduları

3. Dünya Savaşı senaryoları bölgesi! İşte Asya'nın orduları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA