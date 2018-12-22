Fenerbahçe Gomis'in menajeriyle bir araya geldi
Fenerbahçe'de Gomis için resmi temaslar başladı. Sportif direktör Damien Comolli yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da buluşup teklifi yaptı.Yıldız futbolcu İstanbul'a dönmek isterken, transferin kaderi Al Hilal'in tutumuna bağlı..
Gomis, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Günün gazetedeki flaş transfer haberi! Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor... 1 ay önce, Sarı-Lacivertliler'in Fransız yıldızla ilgilendiği yazılırken adeta yer yerinden oynamıştı. Takvim Gazetesi'nin özel haberi şu şekilde...
RESMİ ADIM ATILDI
Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da F.Bahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.
DAMİEN COMOLLİ'NİN KANKASI
Sportif direktör Damien Comolli'nin, çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Bafetimbi Gomis için teklifi de iletti.
AKLI İSTANBUL'DA KALDI
Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de geleceğini belirleyecek.
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