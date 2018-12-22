Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Gomis'in menajeriyle bir araya geldi

Fenerbahçe'de Gomis için resmi temaslar başladı. Sportif direktör Damien Comolli yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da buluşup teklifi yaptı.Yıldız futbolcu İstanbul'a dönmek isterken, transferin kaderi Al Hilal'in tutumuna bağlı..

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gomis, Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Günün gazetedeki flaş transfer haberi! Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor... 1 ay önce, Sarı-Lacivertliler'in Fransız yıldızla ilgilendiği yazılırken adeta yer yerinden oynamıştı. Takvim Gazetesi'nin özel haberi şu şekilde...

RESMİ ADIM ATILDI

Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da F.Bahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.

DAMİEN COMOLLİ'NİN KANKASI

Sportif direktör Damien Comolli'nin, çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Bafetimbi Gomis için teklifi de iletti.

AKLI İSTANBUL'DA KALDI

Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de geleceğini belirleyecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Usta sanatçı isyan etti: Şehit olan babayiğitler bu kadar konuşulmuyor

Usta sanatçı isyan etti: Şehit olan babayiğitler bu kadar konuşulmuyor

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA