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Spor

Fenerbahçe gözünü Benfica'nın genç orta sahasına dikti

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Benfica'da forma giyen 24 yaşındaki Florentino Luis'i gündemine aldı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe gözünü Benfica'nın genç orta sahasına dikti
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Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...

Son olarak Morelos transferinde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, gözünü tamamen orta saha mevkisine çevirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, yıldız futbolcularla temaslarını hızlandırdı Buna göre sarı-lacivertliler, Benfica'nın Angola asıllı Portekizli yıldızı Florentino Luis'in peşine düştü.

Fenerbahçe'nin kaşla göz arasında kimsenin adını bile duymadığı 24 yaşındaki orta saha için Portekiz ekibinin kapsını çaldığı kapısını çaldığı ve işi bitirmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

MARIO BRANCO DEVREDE

Transferi ise Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Mario Branco'nun yönettiği gelen bilgiler arasında.

Branco'nun hem Florentino Luis hem de Benfica cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlandıracağı belirtildi.

Teknik direktör Roger Schmidt'in ilk tercihi olmayan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 3 maça çıktı ve sadece 126 dakika sahada kalabildi.

Angola asıllı Portekizli futbolcu, henüz gol ve skor katkısı sağlayamadı.

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