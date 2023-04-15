Fenerbahçe gözünün yaşına bile bakmadı! Yıldız oyuncu apar topar gönderiliyor

Sezon sonu yaklaşırken Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak isimler belli olmaya başladı. Fenerbahçe'de sezon başında 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan yıldız oyuncu sezon sonu yolcu.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz yaz birçok transfere imza atan Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar devam ediyor. Sezon sonunda kadrosunu daha da güçlendirerek yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

YILDIZ OYUNCU AYRILIYOR

Sezon başında transferinde Galatasaray ile karşı karşıya gelinen Joao Pedro, 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle büyük beklentilerle transfer edilmişti. Ancak İtalyan golcü, performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertlilerde yönetim, yollarını ayırmak istediği yıldız oyuncu için teklif gelmesi halinde satacak ya da kiralayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe performansıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bunların 11'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 924 dakika süre alan 31 yaşındaki golcü, 2 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.