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Spor

Fenerbahçe gruptan çıkmayı hedefliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında evinde Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçtan galip ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor.

IHA13 Aralık 2023 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe gruptan çıkmayı hedefliyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın sahasında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkma başarısı gösterecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon grupta oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 9 puanla averajla 3. sırada bulunuyor. Spartak Trnava ise 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarından geçtiğimiz haftalarda elenmesi kesinleşti. Grupta son 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kazanarak Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Kadıköy'de oynanacak maçın berabere bitmesi halinde Ludogorets Razgrad - Nordsjaelland maçının sonucu grupta ilk 2 sıraya belirleyecek.

AVRUPA'DA 266. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.

AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE İLE SPARTAK TRNAVA 4. KEZ RAKİP

Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

SPARTAK TRNAVA LİGDE 3. SIRADA

Slovakya Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Spartak Trnava, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider Slovan Bratislava'nın 9 puan gerisinde bulunan kırmızı-siyahlılar, ligde 27 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

ALEKSANDAR STAVREV DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak müsabakada Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stravrev düdük çalacak. Stravrev'in yardımcılıklarını Dejan Kostadinov ve Goce Petreski yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ivana Projkovska olacak. Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mario Zebec olacakken, AVAR'da Ante Culjak eşlik edecek.

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