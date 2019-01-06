Fenerbahçe, Guillermo Maripan'ı takibe aldı

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin Aleves'te forma giyen savunma oyuncusu Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığı belirtildi. Ocak ayında yapılacak takviyeler ile birlikte Süper Lig'in ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe'de transferde öncelikli hedef savunma güvenliğini arttırmak. Bu doğrultuda ilk adım Sadık Çiftpınar transferi ile atılmıştı.

Martin Skrtel'in takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de gündeme Guillermo Maripan ismi geldi. İspanyol basını Fenerbahçe'nin Aleves'te forma giyen Guillermo Maripan'ı izlemeye aldığını belirtti. Aynı haberde Guillermo Maripan'ı Roma ve 3 Rus Kulübü'nün de istediği belirtildi.Aleves ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu Guillermo Maripan bu sezon takımı ile birlikte 13 karşılaşmada süre aldı.