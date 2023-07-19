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Spor

Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı

Fenerbahçe, 2023/2024 sezonunun hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci idmanını yaptı. Sarı-Lacivertliler koordinasyon, çabukluk, şut ve taktik çalıştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların şut atarak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.

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