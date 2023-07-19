Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci idmanını yaptı. Sarı-Lacivertliler koordinasyon, çabukluk, şut ve taktik çalıştı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci idmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların şut atarak sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarına devam edecek.