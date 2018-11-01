Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Gürol Demirezen'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, 15 yaşındaki altyapı futbolcusu Gürol Demirezen'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gürol Demirezen'le 3  yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine sportif direktör Damien Comolli ile Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia'nın katıldığı bildirildi.

FBTV'ye açıklamada bulunan Gürol Demirezen, çok mutlu olduğunu  aktararak, "Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne  koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A Takım için daha erken ama  oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü Badia ise böyle bir anlaşmadan  dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gürol Demirezen, çok potansiyeli olan  bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkarcağımızın da göstergesi. Hala  geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli disiplin, çalışma ve gayretle  Fenerbahçe için oynayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK´lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı

PKK´lı teröristin yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı

Reklam dönemi resmen başlıyor

Reklam dönemi resmen başlıyor

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Büyük Piramid'in 4 bin 500 yıllık sırrı çözüldü

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA