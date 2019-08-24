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Fenerbahçe Gustavo'yu 4 milyona ikna etti

Ersun Yanal’ın, “Mutlaka alınsın” dediği oyuncuyla Sarı-Lacivertliler ön görüşme yaptı ve 3 milyon euro garanti para artı 1 milyon euro bonus karşılığı anlaştı. Buna rağmen Marsilya işi yokuşa sürüyor.

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AKŞAM
 
F.BAHÇE’NİN yeni sezonda kadrosunda mutlaka görmek istediği Luiz Gustavo konusunda Fransız L’Equipe gazetesinden ilginç bir iddia geldi. Gazetenin dünkü baskısında Fenerbahçe’nin bu sezon Fransa Ligi’nde 2 maça çıkan Marsilyalı oyuncuyla daha önce anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüşen ve 3 milyon euro garanti para ve 1 milyon euro bonus karşılığı el sıkışan Luiz Gustavo’yu kulübü Marsilya’nın bırakmak istememesi işi zora sokuyor. Gustavo’nun F.Bahçe ile yaptığı anlaşmanın yazılı ve bağlayıcı olduğu, transferin gerçekleşmemesi halinde oyuncunun ceza alabileceği de konuşuluyor.
 
BAŞKAN BIRAKMAK iSTEMiYOR
 
Bütün bunlara rağmen Marsilya’nın futbolcuyu bırakmak niyetinde olmadığı da haberde yer aldı. Fransız ekibinin 10 milyon euro istediği Luiz Gustavo’nun takımda kalması için yönetimin ve teknik ekibin büyük çaba sarf ettiği bildirildi. Bu yüzden Gustavo transferinin Fenerbahçe’nin lehine sonuçlanmasının zorluğuna vurgu yapıldı. 32 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçeli yöneticilerin hafta başında Marsilya yönetimiyle bir araya geldiği ve sadece 3 milyon euro bonservis önerdiği de bildirildi. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo’yla ilgili Ağustos ayının başında, “Marsilya’da kalmasını ve burada kariyerini bitirmesini istiyorum” açıklaması yapmıştı.  

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