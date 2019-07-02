Fenerbahçe, Gustavo'yu radarına aldı
Mehmet Topal’ın ayrılmasının ardından orta sahaya defansif yönü kuvvetli bir isim arayan F.Bahçe, Marsilya’nın Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo’yu gündemine aldı.
Fransız basını, Marsilya’nın göndermek istediği 31 yaşındaki Luiz Gustavo için F.Bahçe’nin çok şanslı olduğunu ve transferlerin gerçekleşmeye yakın olduğunu yazdı. Hoffenheim, Corinthians, Bayern Münih, Wolfsburg ve Marsilya formaları giydi. Brezilya Milli Takımı'nda da 40 kez forma giyen Luiz Gustavo'nun Marsilya ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.
(Güneş)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.