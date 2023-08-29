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Spor

Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynayacağı Twente maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 22:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarının İstanbul etabını bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak dar alanda pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek ve karşılaşmanın son antrenmanını maçın oynanacağı stadyumda yapacak.

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