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Spor

Fenerbahçe, Nordsjaelland karşılaşmasına hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını bitirdi..

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 18:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Nordsjaelland karşılaşmasına hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında yarın Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Lincoln Henrique ve Luan Peres antrenmana katılmadı.

Ferdi Kadıoğlu ile listede yer almayan Bartuğ Elmaz'ın koşu yaptığı idman pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

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