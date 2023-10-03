İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5147
  • EURO
    28,8587
  • ALTIN
    1613.75
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nun 2. haftasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA3 Ekim 2023 Salı 21:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idmanda iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Yarın öğlen saatlerinde Slovakya'ya gidecek sarı-lacivertliler, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Antona Malatinskeho Stadı'nda yapacak. Müsabaka, 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.