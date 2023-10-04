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Spor

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Anton Malatinsk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA4 Ekim 2023 Çarşamba 22:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, yarın deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Anton Malatinsk Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla bitirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

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