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Spor

Fenerbahçe haftanın maçında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor | Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

25.01.2020  10:37 - Güncelleme: 25.01.2020  10:37

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin orta hakemi Fırat Aydınus, yardımcıları ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Mustafa Öğretmenoğlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR hakemi ise Ceyhun Sesigüzel.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, İrfan, Elia, Visca, Crivelli

Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hasar tespit çalışması sürüyor

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