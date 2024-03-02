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Spor

Fenerbahçe harekete geçti! İrfan Can Kahveci için kollar sıvandı

Fenerbahçe, gelecek sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, milli oyuncu İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalamak için hareke geçti. İşte detaylar...

Takvim2 Mart 2024 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe harekete geçti! İrfan Can Kahveci için kollar sıvandı
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Fenerbahçe, sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den yılda 15 milyon TL kazanan İrfan Can, Euro bazında ilk başta 1.7 milyon kazanırken kurun değişmesiyle bu rakam 900 bin Euro'ya gerilemişti.

50 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Sarı-Lacivertli yönetim yeni sözleşmede 1.7 milyon Euro rakamını baz alıp milli futbolcuya yıllık 50 milyon TL ödemeyi planlıyor. Kısa bir süre içinde bu sözleşmesinin imzalanacağı ve sözleşmenin yeni sezondan itibaren geçerli olacağı da gelen haberler arasında.

İMZA İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK

En başarılı sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, bu sezon 36 resmi maçta 13 gol atarken 7 de asist yaptı. Sezon başında taraftarlarla sorun yaşamasına rağmen milli futbolcu müthiş bir performans ortaya koyarak adeta Sarı-Lacivertliler'in sevgilisi haline geldi. Fener yönetimi de İrfan Can'ın bu performansını yeni sözleşme ile ödüllendirecek.

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