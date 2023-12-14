Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın da mutlaka kadrosunda görmek istediği Florentino Luis için harekete geçti. İşte detaylar...

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Devre arasının yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de hem takımdan ayrılacak isimler hem de takviye yapılacak mevkiler belirleniyor.

FENERBAHÇE NABIZ YOKLADI

Kanarya, ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda hareket eden Fenerbahçe, Benfica forması giyen Florentino Luis için nabız yokladı.

YÜKSEK BİR RAKAM BEKLİYORLAR

Portekizli yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Portekiz kulübü, 24 yaşındaki ön liberonun transferine yeşil ışık yaksa da yüksek bir rakam isteyeceğinin sinyallerini verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2010 yılında Benfica altyapısına transfer olan Luis, 2019'dan bu yana A takımda forma giyiyor. Başarılı orta saha, 2020-2021 sezonunda Monaco'ya 2021-2022 sezonunu ise Getafe'ye kiralandı. Florentino Luis, bu sezon Benfica ile 11'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta görev aldı. Luis, bu maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Portekizli futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.