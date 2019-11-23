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Fenerbahçe Hasan Ali ve Tolga Ciğerci ile nikah tazeliyor

Fenerbahçe, iç transferde önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe, iç transferde adımlar atmaya hazırlanıyor.
 
Yabancı sınırının düşeceğini hesaplayan Fenerbahöe, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı.
 
Hasan Ali Kaldırım'ın 3+1, Tolga Ciğerci'nin ise 2+1 yıllık kontratlara imza atması bekleniyor.
 
Fenerbahçe'nin bu iki yerli isimle sözleşme uzatma görüşmelerini kısa sürede olumlu şekilde tamamlayacağı ve resmen açıklayacağı kaydedildi.

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