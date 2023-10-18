İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0188
  • EURO
    29,5963
  • ALTIN
    1759.85
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 20:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk çalışması yapan oyuncular antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri pas çalışmalarının devamında yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.