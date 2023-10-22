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Spor

Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın 4. hakemi Direç Tonusluoğlu olacak. Mücadelede VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacakken, AVAR'da Alper Çetin ve Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

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