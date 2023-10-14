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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor mesaisini sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında teknik direktör Volkan Demirel'in Hatayspor'unu sahasında konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Hatayspor mesaisini sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirildi.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından core ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe bu sezon çıktığı hem Avrupa maçlarını hem de Süper Lig maçlarını kazanarak 16'da 16'lık bir seri yakaladı. Sarı lacivertli ekip bu seriyi devam ettirmek için sahaya çıkacak.

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