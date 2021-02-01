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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'a hazır

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 14:22
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas'ın tedavisine başlandığı, Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün bireysel çalışmalarla günü tamamladığı, bugün baba olan Marcel Tisserand'ın ise özel izinli olarak idmanda yer almadığı aktarıldı.

Öte yandan, dünkü antrenmanda koşu yapmakla yetinen Sadık Çiftpınar'ın bugün takımla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Hatay'a hareket edecek.

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