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Spor

Fenerbahçe, Hatayspor'u farklı yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Hatayspor'u 26 sayı farkla 95-69 yendi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 15:43 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 15:43
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. hafta müsabakasında Hatayspor'u konuk etti. Rakibini 26 sayı farkla 95-69 mağlup eden Fenerbahçe ligdeki 8. galibiyetine imza attı ve liderliğini sürdürdü.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Benhür İrcel, Eyyüp Ayhan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 7, Iagupova 21, Sabally 12, Tuğçe Canıtez 13, Bazoukou 13, İdil Saçalır, Çağla Karatekin, Banu Şimşek 5, Ayşe Yılmaz, Manolya Kurtulmuş 12, Bride 12

Hatayspor: Gorini 9, Büşra Akbaş 9, Büşra Akgün 8, Elif Emirtekin 10, Wiley 31, Melis Dilara Lafatan 2, Gökçe Doğan, İdal Yavuz

1. Periyot: 22-25

Devre: 53-41

3. Periyot: 80-50

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