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Spor

Fenerbahçe, hazırlık maçı için Giresun'da

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün saat 20.00'de GZT Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun'a geldi.

DHA9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ligin başlamasına sayılı günler kala Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun'a geldi.

Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi burada Fenerbahçeli taraftarlar karşılayarak, futbolcularla fotoğraf çekildi.

Fenerbahçe, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Maç saatine kadar otelde dinlenecek olacak sarı-lacivertliler, saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ne hareket edecek.

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