Fenerbahçe, hazırlık maçı için Giresun'da

DHA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 14:29

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ligin başlamasına sayılı günler kala Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun'a geldi.

Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla İstanbul'dan Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı. Kafileyi burada Fenerbahçeli taraftarlar karşılayarak, futbolcularla fotoğraf çekildi.

Fenerbahçe, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Maç saatine kadar otelde dinlenecek olacak sarı-lacivertliler, saat 18.00'de karşılaşmanın oynanacağı Giresun Çotanak Spor Kompleksi'ne hareket edecek.